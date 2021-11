Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

Haselünne (ots)

In der Zeit von Mittwochmorgen bis Samstagmorgen kam es in der Straße Am Wasserturm zu einem versuchten Einbruch in eine Rossmann - Filiale. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos gewaltsam die Schiebetür zum Gebäudeinneren zu öffnen. Zudem beschädigten sie eine Transponder-Zutrittskontrolle und eine dazugehörige Klingel. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

