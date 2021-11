Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigungen und Diebstahl

Emlichheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kam es im Bereich des Wohngebietes an der Ringer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Diebstahl. Eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen beschädigte in der Anne-Frank-Straße und der Straße Bettinge mehrere Verkehrszeichen. Außerdem entwendeten sie vermutlich einen pinkfarbenen Tretroller von einem Grundstück an der Anne-Frank-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 entgegen.

