Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gärtnerei

Bad Lobenstein (ots)

Vermutlich zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelangten Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten der Gärtnerei in der Parkstraße in Bad Lobenstein. Die Täter durchsuchten alle Räume und betraten anschließend den Aufenthaltsraum, in dem sie Lebensmittel konsumierten und ca. 30 Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie mehrere Schlüssel entwendeten. Diese Schlüssel konnten bisher noch nicht zugeordnet werden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

