Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken gegen Mauer gefahren

Grümpen (ots)

Am Montag gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ortsstraße in Grümpen. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein 63-Jähriger mit seinem Fiat in einer leichten Linkskurve gegen eine Grundstücksmauer. Der PKW kippte dabei auf die Seite und blieb auf der Straße liegen. Der Fahrer kletterte eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille, wodurch eine Blutentnahme erforderlich war. Während der Bergung des Fiat war die Straße voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

