Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss auf PKW aufgefahren

Bad Lobenstein (ots)

Ein 42-Jähriger war Montagabend mit seinem Seat auf der Bayerischen Straße in Bad Lobenstein unterwegs, als der Fahrer auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen auffuhr. Ursächlich war nach ersten Erkenntnissen Unachtsamkeit, außerdem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Der Alkomat zeigte 1,98 Promille. Im Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Fahrzeug-Führer des Seat blieb zum Glück unverletzt.

