Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in orthopädische Klinik

Sonneberg (ots)

Ein Unbekannter brach vermutlich am vergangenen Wochenende in eine orthopädisch Klinik in der Neustadter Straße in Sonneberg ein und verwüstete die Räumlichkeiten. Aus einer Kasse entwendete der Täter etwa 70 Euro. Dafür ließ der Einbrecher einen Herrenslip und Socken zurück. Allem Anschein nach verletzte sich der Einbrecher beim Einschlagen der Fensterscheibe. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell