Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Plakate vom Getränkemarkt entwendet

Pößneck (ots)

Vermutlich zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigten Unbekannte mehrere Plakatrahmen von einem Getränkeservice in der Saalfelder Straße in Pößneck und ließen etliche Plakate mitgehen. Hinweise zur Sachbeschädigung und zum Diebstahl nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

