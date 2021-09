Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher im Hessischen Staatstheater+++Einbruch in Wohnung

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher im Hessischen Staatstheater,

Samstag, 25.09.2021, zw. 01:00 Uhr und 07:45 Uhr, 65189 Wiesbaden, Christian-Zais-Straße,

(am) Im genannten Zeitraum brachen Unbekannte in das Hessische Staatstheater ein und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Staatstheater ein und durchsuchten dort einen Umkleideraum. Ein Vordringen in weitere Räume blieb jedoch aufgrund der gut gesicherten Türen im Theater erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Wohnung,

Zw. Freitag, 24.09.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 25.09.2021, 16:00 Uhr, 55246 Mainz-Kostheim, Uthmannstraße,

(am) Am Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kostheimer Uthmannstraße.

Unbekannte kletterten auf einen Balkon des Hauses, zerstörten dort eine Fensterscheibe und drangen so in die Wohnung ein. Da die nächste Zimmertüre abgeschlossen war, brach man das Vorhaben ab und verließ die Wohnung auf dem demselben Weg, wie man eingestiegen war. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell