POL-WI: Trickdiebstahl+++Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

1. Trickdiebstahl,

Donnerstag, 23.09.2021, 14:00 Uhr,

55252 Mainz-Kastel, In der Witz,

(am) Gestern Mittag kam es in der Straße "In der Witz" in Mainz-Kastel zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Person. Die 94jährige Geschädigte war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs, als sie gegen 14:00 Uhr von zwei fremden Frauen angesprochen wurde. Diese verwickelten die Dame in ein Gespräch und lenkten sie dadurch ab. Als sich die zwei Frauen in Richtung Ortskern entfernt hatten, stellte die Geschädigte fest, dass ihre Einkaufstasche samt Geldbörse aus dem Korb des Rollators fehlten und vermutlich entwendet wurden. Die beiden verdächtigen Frauen konnten lediglich als ca. 30-40 Jahre alt und von unauffälliger Erscheinung beschrieben werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt,

Donnerstag, 23.09.2021, 20:45 Uhr,

65199 Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße,

(am) Gestern Abend kam es in der Erich-Ollenhauer-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße und beabsichtigte nach links in die Willi-Werner-Str. abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 34jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer kam dadurch zu Fall und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich so schwer am Arm, dass er stationär in einer Wiesbadener Klinik behandelt werden muss. Am Pkw und dem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

