POL-WI: Randalierer in Gaststätte+++Kontrollen und präventive Veranstaltungen+++Betrug durch falsche Bankmitarbeiter+++Diebstahl von Baustelle

1. Randalierer in Gaststätte,

Dienstag, 21.09.2021, 10:00 Uhr,

65195 Wiesbaden, Blücherstr.,

(am) Gestern Vormittag kam es in einem Lokal in der Blücherstraße durch einen renitenten Gast zu einem Angriff auf eine 39jährige Kellnerin. Der Täter spielte zunächst an einem Automaten, als er zunehmend aggressiver wurde und von der Kellnerin seinen Spieleinsatz zurückforderte. Da ihm dies verwehrt wurde, warf er mit einem Aschenbecher nach ihr. Glücklicherweise wurde die Frau nicht getroffen. Anschließend begab sich der Aggressor hinter die Theke, um dort das Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Dazu stieß er die Geschädigte gegen eine Wand. Durch das Einschreiten eines couragierten Zeugen ließ der Tätern von seinem Vorhaben ab. Der Beschuldigte beschädigte daraufhin den Spielautomaten und flüchtete aus dem Lokal. Es entstand ein Sachschaden etwa in Höhe von 2000,- EUR. Der flüchtige Täter konnte ermittelt werden. Es handelt sich um einen 41 Jahre alten Wiesbadener.

2. Betrug durch falsche Bankmitarbeiter,

Montag, 13.09.2021, 13:40 Uhr,

Wie erst gemeldet wurde, kam es bereits in der vergangenen Woche zu einem Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter. Die 55jährige Geschädigte erhielt einen Telefonanruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser verwickelte die Frau in ein Gespräch und forderte sie dabei auf, sich in das Onlineportal ihrer Bank anzumelden. Unter einem Vorwand brachte der Anrufer die Geschädigte dazu, sich mit ihrem Fingerabdruck zu legitimieren. Später stellte sie fest, dass von ihrem und dem Konto ihrer Tochter mehrere Tausend Euro abgebucht wurden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Anrufen angeblicher Bankmitarbeiter. Ihre Bank wird Sie niemals am Telefon dazu auffordern, Ihre Daten im Online-Banking einzugeben. Seien Sie bitte vorsichtig und fragen sie im Zweifelsfall bei ihrer Bank nach. Melden Sie solche Fälle ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

3. Diebstahl von Baustelle,

Zwischen Montag, 20.09.2021, 19:00 Uhr und Dienstag, 21.09.2021, 06:40 Uhr, 65197 Wiesbaden, Rudolfstr.,

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf zwei Baustellen in der Rudolfstraße zum Diebstahl von Baumaterial. Unbekannte Täter drangen auf das Baustellengelände und durchtrennten dort etwa 400 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Dieses wurde auf bisher unbekannte Weise abtransportiert. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich beim 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Kontrollen und präventive Veranstaltungen,

Freitag, 17.09.2021, 08:15 Uhr bis Samstag, 18.09.2021, 02:15 Uhr, Stadtgebiet Wiesbaden,

(am) Am vergangenen Freitag fanden im Rahmen des "länderübergreifenden Sicherheitstages" im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen mit der Zielrichtung der Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis Samstag, 18.09.2021, 02:15 Uhr waren zahlreiche Beamtinnen und Beamte bei verschiedenen Kontrollen und präventiven Veranstaltungen im Einsatz. Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden wurden etwa 125 Fahrzeuge und 55 Personen kontrolliert. Dabei wurden 3 Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgedeckt. 3 Fahrzeugführer waren aufgrund ihrer Alkoholisierung bzw. ihres Drogenkonsums nicht mehr fahrtüchtig und müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Einer Zivilstreife fielen außerdem mehrere Fahrzeuge auf, deren Fahrer sich gegenseitig provozierten und aufgrund der Fahrweise von einem beginnenden Straßenrennen ausgegangen wurde. Diese Fahrzeuge wurden kontrolliert und die Fahrzeugschlüssel vorbeugend sichergestellt. Damit konnten schlimmere Folgen, wie schwere Verkehrsunfälle und illegale Straßenrennen verhindert werden. Bei 5 Fahrzeugen war aufgrund von technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt unterbunden. In den letzten Monaten kam es auf Baustellen und aus Handwerkerfahrzeugen vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen. Aus diesem Grund wurden durch die Einsatzkräfte verschiedene Baustellen aufgesucht. Hier wurden Informationsgespräche mit den Mitarbeitern der Baufirmen geführt. Es wurden zudem Hinweise zur ordnungsgemäßen Sicherung der Baumaschinen und der Baumaterialien gegeben. Auf dem Wiesbadener Schlossplatz wurde in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr ein Informationsstand zum Thema "Seniorenprävention" aufgestellt. Hierbei informierten sich etwa 100 interessierte Besucherinnen und Besucher zum Thema Straftaten im Internet, Enkeltrick, Haustürengeschäfte. Es wurden Flyer verteilt und Bürgergespräche durchgeführt.

