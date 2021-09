Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldungen der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Schwerer Unfall im Wiesbadener Kreuz, Hochheim, Bundesautobahn 3 Wiesbadener Kreuz, Samstag, 18.09.2021, 08:25 Uhr

(wie)Am Samstagmorgen überschlug sich ein Fahrzeug mehrfach im Wiesbadener Kreuz, die Fahrerin wurde dabei verletzt. Eine 42-Jährige befuhr mit einem Audi die A3 aus Köln kommend und wollte auf die A66 in Richtung Frankfurt wechseln. Hierbei fuhr sie mit offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit in die Tangente und kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Überfahren der Außenschutzplanke wurde das Fahrzeug in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach. Erst nach ca. 40 Metern kam der Audi in der Grünfläche zum Stehen. Die Fahrerin wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.800 EUR.

2. 220 km/h mit über drei Promille,

Brechen, Bundesautobahn 3, Samstag, 18.09.2021, 12:11 Uhr

(wie) Am Samstagmittag raste ein Mann betrunken über die Autobahn. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, weil er beobachtet hatte, wie ein Mann auf der Autobahntankstelle Weilbach gegen eine Zapfsäule gepinkelt hatte und dabei erheblich torkelte. Danach hatte der Zeuge beobachtet wie der Mann in einen BMW eingestiegen und auf die A3 in Richtung Köln gefahren war. Die Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug während der Fahndung ausfindig machen und fuhr hinterher, um das Fahrzeug anzuhalten. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h gefahren. Die Streife überholte daraufhin den BMW und konnte ihn bei Limburg anhalten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Zudem hatte der 56-Jährige Fahrer keinen Führerschein. Er wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Der BMW wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Der 56-Jährige konnte die Dienststelle nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

3. Schlägerei auf der Tank- und Rastanlage Weilbach, Flörsheim, Bundesautobahn 66, Samstag, 18.09.2021, 23:25 Uhr

(wie)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde bei einer Auseinandersetzung auf einer Raststätte ein Mann schwer verletzt. Auf der Tank- und Rastanlage Weilbach-Nord auf der A66 befanden sich acht Personen einer Firma in einem Fahrzeug. Zwei Männer dieser Gruppen gerieten offenbar in Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Ein 30-Jähriger schlug dabei einem 34-Jährigen ins Gesicht und brach ihm damit die Nase. Beide Männer waren mit 2,6 und 2,9 Promille stark alkoholisiert und konnten sich kaum noch artikulieren. Der 34-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der schlagende 30-Jährige wurde festgenommen und musste eine Blutprobe auf der Dienststelle abgeben. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde er erst am Sonntagvormittag wieder von dort entlassen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell