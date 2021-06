Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verunfallte Kinder vom Weslarner Weg bitte melden

Soest (ots)

Eine Zeugin befuhr am Dienstag (15. Juni), um 7.25 Uhr, den Weslarner Weg in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr zum "Danziger Ring" bemerkte sie ein Kind, welches in der gleichen Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs war und während der Fahrt auf das Handy schaute. Ihm entgegen kam ein weiteres Kind auf einem Fahrrad, welches mit ihm zusammenstieß. Mehrere Zeugen kümmerten sich daraufhin um die Kinder und boten ihre Hilfe an. Nachdem augenscheinlich Erziehungsberechtigte der Kinder am Unfallort erschienen waren und man die Telefonnummern ausgetauscht hatte, entfernten sich beide Kinder vom Unfallort. Eines von ihnen war nach Zeugenaussagen verletzt. Die Polizei bittet nun darum, dass sich die Erziehungsberechtigten der Kinder und weitere Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 02921-91000 melden sollen. (reh)

