Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5

Kronau, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit LKW // Pressemitteilung Nr.1

A5/ Kronau, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 09:00 Uhr kam es auf der A5 zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKWs. Derzeit ist die A5 in Richtung Heidelberg voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Kronau abgeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell