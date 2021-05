Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, B39: Fahrzeug überschlagen - Pressemitteilung Nr.2

Hockenheim, B39 (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel die Auffahrt zur B39 in Richtung Karlsruhe. Im Kurvenbereich kam die junge Fahrerin infolge regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Infolge eines kleineren Hügels im Seitenstreifen überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr Hockenheim war ebenfalls im Einsatz. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

