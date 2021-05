Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, B39: Fahrzeug überschlagen - Pressemitteilung Nr.1

Hockenheim-Talhaus, B39 (ots)

Aktuell Unfall auf der B39 bei Hockenheim-Talhaus in Richtung Karlsruhe. Autofahrerin nimmt von der Talhausstraße kommend die Auffahrt zur B39 und kommt vermutlich infolge regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Der PKW hat sich in der Folge überschlagen. Derzeit noch nichts zu Verletzungen bekannt. Die Auffahrt B39 von Talhaus kommend in Richtung Karlsruhe wird gesperrt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

