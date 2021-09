Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhaus aufgebrochen+++Unbekannte dringen in Bildungseinrichtung ein+++Baggertür abmontiert und gestohlen+++

Wiesbaden (ots)

Mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhaus aufgebrochen, Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Mittwoch, 15.09.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.09.2021, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Klarenthal ein. Insgesamt wurden 15 Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und dabei ein Sachschaden von rund 600 Euro verursacht. Zum jetzigem Zeitpunkt können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Unbekannte dringen in Bildungseinrichtung ein, Wiesbaden-Klarenthal, Am Kloster Klarenthal, Donnerstag, 16.09.2021, 19:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend sind drei unbekannte junge Männer in eine private Bildungseinrichtung in der Straße "Am Kloster Klarenthal" in Wiesbaden-Klarenthal eingestiegen. Dort wurden sie von einem Hausmeister überrascht und traten sogleich die Flucht an. Gegen 19:45 Uhr stieß der Mitarbeiter in einem Gebäudetrakt auf die Unbekannten und wollte diese zur Rede stellen. Die Drei nahmen daraufhin die Beine in die Hand und flüchteten. Kurz darauf konnte eine gewaltsam geöffnete Eingangstür sowie durchwühlte Lagerräume innerhalb der Einrichtung festgestellt werden. Gegenstände wurden augenscheinlich nicht entwendet. Alle drei seien männlich, 160 cm bis 165 cm groß und im Alter von etwa 16-20 Jahren gewesen. Weiterhin hätten alle dunkle Jogginganzüge getragen.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise zu den beschriebenen Personen unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Baggertür abmontiert und gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Christian-Büchner-Straße, Mittwoch, 15.09.2021, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 16.09.2021, 08:45 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Schierstein die Tür eines Baggers abmontiert und entwendet. Eine Mitarbeiterin des Grünflächenamtes verständigte am Donnerstagmorgen die Polizei, da auf einer Baustelle in der Christian-Büchner-Straße die Tür eines Baggers fehlte. Unbekannte hatten im Laufe der Nacht die Verankerung der Bauzäune geöffnet und so das Baustellengelände betreten. Von einem dort stehenden Bagger wurde die verschlossene Tür abmontiert und mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht - LKW gesucht Wiesbaden, Adelheidstraße / Karlstraße Dienstag, 14.09.2021, 05:45 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagmorgen verursachte eine Sattelzugmaschine samt Auflieger im Kreuzungsbereich der Adelheidstraße / Karlstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen und floh daraufhin von der Unfallstelle. Gegen 05:45 Uhr vernahm ein Zeuge einen lauten Knall aus der besagten Richtung und konnte eine Sattelzugmaschine samt Auflieger wahrnehmen, welche in Richtung Rheinstraße weitergefahren sei. Kurz darauf sei ihm aufgefallen, dass zwei geparkte Fahrzeuge im Kreuzungsbereich einen erheblichen Unfallschaden aufwiesen und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten einen weißen BMW sowie einen weißen VW Tiguan fest, die jeweils erheblich an den rechten Fahrzeugseiten beschädigt waren. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr das unfallverursachende Gespann die Adelheidstraße aus Richtung Schiersteiner Straße kommend und touchierte im Rahmen eines Abbiegevorgangs nach links in die Karlstraße die beiden geparkten Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der BMW wurde dermaßen stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Spuren an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass Teile der Zugmaschine oder des Aufliegers rot, schwarz und grau sein könnten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 mit dem ersten Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Motorroller und Auto,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Donnerstag, 16.09.2021, 08:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen kam es in einem Kreuzungsbereich in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto, der Zweiradfahrer wurde hierbei verletzt. Ein 41-Jähriger befuhr mit seiner Vespa den Konrad-Adenauer-Ring. An der Kreuzung mit der Niederwaldstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 35-Jährigen, der gerade den Kreuzungsbereich räumen wollte und dabei offensichtlich den Motorroller übersehen hatte. Der 41-Jährige stürzte wegen des Aufpralls und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 EUR.

Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag, 16.09.2021, 08:45 Uhr bis 12:15 Uhr

(wie)Am Donnerstag kontrollierte die Polizei die Verkehrsteilnehmer auf ihre Regeltreue, insbesondere ob Sicherheitsgurte angelegt und die Handys nicht benutzt wurden. Der Regionale Verkehrsdienst führte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch und wurde dabei von verschiedenen Dienststellen unterstützt. Insgesamt wurden 82 Fahrzeuge angehalten, davon drei Motorräder. Bei fünf Kontrollen mussten Strafanzeigen gefertigt werden, ein Fahrer saß dazu betrunken am Steuer seines Autos. Die Polizeibeamten zeigten 87 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung an. 62 Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, 16 Personen hatten am Steuer ihr Handy in der Hand und in Benutzung. Fünf Fahrzeuge fielen wegen mangelnder Ladungssicherung auf. Die Polizei wird weiter regelmäßig Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

Blitzerreport

(Wie) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche: In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte Messstellen geben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell