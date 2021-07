Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Ortsschilder abgeschraubt

Unbekannte entfernten von Dienstag auf Mittwoch zwei Schilder in Schemmerberg.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden schraubten unbekannte zwei Schilder am Ortseingang von Schemmerberg ab. Zeugen entdeckten die fehlenden Ortsschilder. Die waren an der Straße aus Richtung Baltringen und Ausfahrt Industriegebiet angebracht. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. +++++++ 1398228 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

