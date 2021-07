Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an PKW zerstochen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. Juli), gegen 01.35 Uhr, wurde ein bislang unbekannter junger Mann dabei beobachtet, wie er mit einem spitzen Gegenstand, möglicherweise einem Messer, einen Reifen eines PKW zerstach. Als er bei der Tatausführung entdeckt wurde, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war etwa 18 bis 25 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze braune Haare und einen leichten Bartansatz. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose, einem rot-schwarz karierten Holzfällerhemd und schwarzen Schuhen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben über den Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell