Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad entwendet

Triptis (ots)

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Burkhardtstraße in Triptis. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

