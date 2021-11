Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Bad Lobenstein (ots)

Am Montag gegen 19:30 Uhr überraschte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Einbrecher auf frischer Tat, als sich dieser im Keller des Hauses in der Straße "Am Tor" in Bad Lobenstein zu schaffen machte. Zwischen dem Zeugen und dem Täter kam es zu einem Gerangel, woraufhin der Unbekannte ohne Beute Reißaus nahm. Der Zeuge eilte hinterher und behielt ihm bis zum Markt im Auge. Auf der Flucht verlor der Täter einen Handschuh. Am Tatort ließ er einen Rucksack sowie einen Koffer mit Privatsachen zurück. Die informierten Beamten bestätigten den Kellereinbruch sowie zwei weitere angegriffene Keller. Die Polizisten setzten einen Fährtenhund ein, der die Spur des Unbekannten verfolgen und somit den Aufenthaltsort aufspüren sollte. Leider blieb dieses Vorhaben erfolglos. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden:

25 bis 30 Jahre alt ca. 180 cm groß rot-blondes Haar bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell