POL-VER: Pressemitteilung vom 09.01.2022

Landkreis VERDEN:

Motorradfahrer betrunken unterwegs

Achim - Am Samstagnachmittag wurden Beamte des Polizeikommissariats Achim auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der in Achim die Brückenstraße befuhr. Aufgrund der sehr unsicheren Fahrweise und seines auffälligen Verhaltens wurde der Fahrer kontrolliert. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,35 Promille festgestellt. Dem 52-jährigen Langwedeler wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren und die Entziehung der Fahrerlaubnis

Ölwechsel auf Autobahnparkplatz

Walsrode - Am Samstagabend wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel zum Rastplatz Hamwiede an der A27 bestellt. Ein bisher unbekannter Verursacher sollte dort einen Ölwechsel durchgeführt haben. Die Beamten konnten dort nicht den Verursacher, wohl aber zwei aufgetrennte Ölkanister auffinden, welche voll mit Altöl waren. Einer der Kanister war so stark beschädigt, dass sich bereits eine erhebliche Menge Öl auf dem Parkplatz verteilt hatte. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen des vermeintlichen Ölwechsels werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter Tel. 04232/945990 zu melden.

Trunkenheitsfahrt fiel auf

Verden - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am frühen Samstagabend einen auffällig in Richtung Walsrode fahrenden Skoda auf der A27. Das Fahrzeug war ihm durch deutliche Schlangenlinien aufgefallen, wobei der Fahrer auch immer wieder auf den Seitenstreifen gelangte. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel konnten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Verden-Nord stoppen und kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich der 39jährige Fahrer aus dem Heidekreis und dessen Sohn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis OSTERHOLZ

Automatenaufbrüche in Lilienthal

Lilienthal - Unbekannte Täter suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Tankstellen und eine Waschstraße im Bereich Lilienthal auf. Es wurden diverse Automaten aufgebrochen, um an das Münzgeld im Inneren zu kommen. Da die meisten Automaten zur Nachtzeit geleert wurden, konnte nur eine geringe Menge Bargeld erlangt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Tel. 04298/465660 entgegen.

Spendenbetrug. Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte

Ritterhude - Am Samstag meldeten Anwohner der Kiepelbergstraße eine männliche Person, die sich als Angehöriger eines Zirkus ausgegeben hatte. Angeblich sammelte die Person Spenden, um Futter für die Tiere des Zirkus kaufen zu können. Der Mann konnte durch Beamten der Polizei Osterholz im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Den Beamten gegenüber gab sich der Mann als Scherenschleifer aus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Am Sonntagvormittag meldeten sich weitere Geschädigte, so dass die Polizei von noch mehr Opfern ausgeht, die auf die Masche hereingefallen sein könnten. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Tel. 04791/3070 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Ritterhude - Nachdem ein 22-jähriger Fahranfänger aus Bremen innerorts mit überhöhter Geschwindigkeit einen zivilen Funkstreifenwagen überholt hatte, wurde der Mercedes Sprinter eines Bäckereibetriebes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden bei dem jungen Mann zunächst zwei Röhrchen aufgefunden, die mutmaßlich Drogen enthielten. Bei einem anschließenden Urin-Vortest konnte eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt werden. Gegen den Bremer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bremerhavener Heerstraße

Osterholz-Scharmbeck - Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der Bremerhavener Heerstraße in Höhe Garlstedt zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person. Nach Stand der Ermittlungen durch die aufnehmenden Beamten der Polizei Osterholz kreuzte eine 57jährige Osterholzerin mit ihrem VW Polo aus der Garlstedter Straße kommend die bevorrechtigte Landesstraße 135. Dabei übersah sie einen von links herannahenden Renault, der von einer 75jährigen Frau aus Osterholz geführt wurde. Durch den Zusammenstoß in der Kreuzungsmitte wurden die beiden beteiligten Pkw komplett zerstört. Die Fahrzeugführerinnen wurden so schwer verletzt, dass auch ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 6 eingeflogen werden musste. Die Verletzten wurden verschiedenen Krankenhäusern im Umland zugeführt. Die 78jährige Beifahrerin des Renault kam mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 EUR geschätzt.

