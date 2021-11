Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 13:30 Uhr einen Lkw-Fahrer in der Straße "Am Annenheider Bahnhof" in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrer aus der Ukraine unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Weil der 43-Jährige über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, musste er auf Anordnung eines Amtsgerichts vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlassen.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

