Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufmerksame Zeugin

Ludwigshafen (ots)

Weil ihr eine Situation in einer Bank am Hans-Warsch-Platz komisch vorkam, meldete eine aufmerksame Zeugin sich bei der Polizei. Diese ging dem sofort nach und fuhr zu der Bank. Dort konnte ein 33-Jähriger angetroffen werden, der sich nicht ausweisen konnte. Er gab sodann Personalien an, die sich jedoch als falsch erwiesen. Schließlich konnte er durch eine Recherche in den polizeilichen Systemen identifiziert werden. Der 33-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Einbrüche in Erscheinung getreten und war per Untersuchungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

