Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Autos

Lambsheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (01.09.2021), gegen 03:30 Uhr, brannte in der Königsberger Straße in Lambsheim ein geparktes Auto. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Königsberger Straße gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

