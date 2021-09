Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (31.08.2021), vermutlich gegen Mitternacht, wurde ein Haus in der Wormser Straße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte eine Hauswand, ein Regenabfallrohr und eine Gartenmauer. Der oder die Verursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von ca. 2.000,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden zu geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell