POL-PPRP: Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am 31.08.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 55-Jähriger zeigte dem Gastwirt sein Impfzertifikat auf seinem Handy, um Zutritt zu der Gaststätte zu erhalten. Später beschuldigte der Gast den Wirt sein Handy manipuliert zu haben und schlug ihm ins Gesicht. Der Gastwirt konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 55-jährige war stark alkoholisiert. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Außerdem verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

