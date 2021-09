Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen erhielten mehrere Seniorinnen und Senioren in Ludwigshafen betrügerische Anrufe. In fünf Fällen teilte ein männlicher Anrufer mit, dass er ein Polizist namens Becker sei. Unter dem Vorwand die Geschädigten hätten fälschlicherweise Geld nach Russland überwiesen, wollte er die IP-Adressen erfragen. In einem weiteren Fall rief ein englisch sprechender Mann an und teilte mit, dass er von der Firma Microsoft sei. Er verlangte Zugriff auf den PC eines Seniors, da etwas nicht mit dem Computer stimme.

Alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich und fielen nicht auf die Betrüger herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

-Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

-Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

-Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis.

-Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

-Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

-Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

-Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell