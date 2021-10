Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham ++ Zeugenaufruf

In dem Zeitraum vom 29.10.2021, 19:30 Uhr, bis zum 30.10.2021, 19:15 Uhr, ist es in der Midgardstraße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein geparkter grauer VW Golf von einem anderen Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Golf sind Beschädigungen am hinteren Stoßfänger entstanden, deren Schadenshöhe auf ca. 1.000 EUR geschätzt werden. Zeugen sollen den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw abgelesen haben; diese und andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

