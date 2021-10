Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Überfall auf Spielothek - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Samstagabend, 23.10.2021, eine Spielothek in Langenhagen überfallen und Geld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover ereignete sich die Tat kurz vor Mitternacht. Eine 44 Jahre alte Angestellte war gerade dabei, die Spielothek an der Straße "Am Pferdemarkt" zu schließen, als eine männliche Person die Räume betrat. Dieser Mann bedrohte die Mitarbeiterin von hinten mit einem Gegenstand - möglicherweise ein Messer - und forderte Geld. Daraufhin öffnete die 44-Jährige die Kasse. Nachdem der Räuber das Geld eingesteckt hatte, flüchtete er aus der Spielothek. Die anschließend alarmierte Polizei fahndete mit einer Vielzahl an Kräften nach dem Flüchtigen. Auch der Polizeihubschrauber wurde für die Suchmaßnahmen eingesetzt. Dennoch konnte der Räuber unerkannt entkommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /mr

