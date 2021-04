Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch im Industriegebiet

Wallenhorst (ots)

Eine Baustofffirma an der Wernher-von-Braun-Straße geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten zwischen 23 Uhr und 05.15 Uhr auf das Werksgelände, machten sich an einem Lkw zu schaffen und warfen zwei Bürofenster ein, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Sie durchsuchten das Büro, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bramsche hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

