Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeikontrollen + Mopedfahrer mit 1,78 Promille + Sachbeschädigungen an Schule + Taschendiebstahl/Rempeltrick + Reh durchschlägt Windschutzscheibe + Hoher Schaden an geparktem blauen Golf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis - Kontrollen in Stadtallendorf und Neustadt

Die Polizei Stadtallendorf kontrollierte unterstützt durch die Bereitschaftspolizei am Mittwochvormittag zunächst in Stadtallendorf und später zusammen mit dem Ordnungsamt in Neustadt. In Stadtallendorf ging es dabei um die Verkehrssicherheit. Zwischen 09 und 11 Uhr überprüfte die Polizei in der Niederkleiner Straße 35 Personen in 31 Fahrzeugen. 26 Autofahrer fuhren dabei zu schnell durch die Geschwindigkeitsmessung. Gegen 3 davon legte die Polizei eine Anzeige vor, die Ahndung der anderen Verstöße erfolgte durch ein Verwarnungsgeld. Außerdem mussten sich drei Autofahrer wegen des nicht oder nicht ordnungsgemäß angelegten Sicherheitsgurtes verantworten und zwei weitere, weil sie am Steuer das Handy benutzten. Ab etwa 12 bis 13.30 Uhr führte die Polizei unter der Federführung des und gemeinsam mit dem Ordnungsamt Neustadt in den Geschäften in der Marktgasse und angrenzenden Straßen, am Bahnhof und im Kaufpark Neustadt Klontrollen hinsichtlich der Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durch. Es wurden keine Verstöße festgestellt. "Die Polizei achtet selbstverständlich im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung auch auf die Einhaltung der jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen und trifft alle notwendigen Maßnahmen, um Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Virusverbreitung abzuwenden. Die Polizei leistet Amts- und Vollzugshilfe, wird bei eigenen Feststellungen selbstverständlich aber auch eigenständig eingreifen und Maßnahmen treffen. Darüber hinaus arbeitet die Polizei eng mit den Ordnungsämtern und auch der Bundespolizei zusammen, steht in einem ständigen Austausch und stimmt gemeinsame Schwerpunktkontrollen ab."

Neustadt - Mopedfahrer mit 1,78 Promille

Der Alkotest des am Mittwoch, 01. Dezember, um 15 Uhr in Neustadt gestoppten Motorrollerfahrers zeigte 1,78 Promille an. Für den 60 Jahre alten Mann war die Fahrt damit zu Ende. Die Polizei veranlasste außerdem die notwendige Blutprobe.

Wetter - Sachbeschädigungen an der Schule

In der Nacht zum Donnerstag, 02. Dezember, kam es an der Wollenbergschule in der Weinstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurden drei Schulgebäude massiv mit Farbe beschmiert und zum anderen mehrere Schließzylinder mit vermutlich Bauschaum unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest. Wer hat insbesondere zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 07.15 Uhr am Donnerstag Beobachtungen auf dem Schulgelände gemacht? Wer hat dort Personen bemerkt? Wem sind im Nachhinein eventuell Personen mit Resten von Farbe oder Bauschaum an Haut oder Kleidung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Taschendiebstahl mit Rempeltrick

Taschendiebe nutzten für ihr Werk immer eine Ablenkung. Mal ist es das bloße Gespräch, mal ist es das scheinbar unabsichtliche Anrempeln oder auch das Verschütten eines Getränks oder die Berührung z.B. mit Zuckerwatte. Die Möglichkeiten der Ablenkungen sind vielfältig und die Taschendiebe beherrschen alle Varianten, sie gehören zu ihrem Repertoire. "Es ist grundsätzlich immer Vorsicht geboten, ganz besonders, wenn plötzlich ein ungewollter Körperkontakt stattfindet oder sich Unvorhergesehenes ereignet! Am besten trägt man seine Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und trennt Geld und EC-Karten möglichst voneinander!" Am Sonntag, 28. November, war ein Taschendieb mit dem Rempeltrick erfolgreich. Der bestohlene 35 Jahre alte Mann konnte sich erinnern, zwischen 17 und 19 Uhr mitten auf der Barfüßerstraße zwischen Markt und Barfüßertor unerwartet durch einen ihm gänzlich unbekannten Mann angerempelt worden zu sein. Später stellte er den Verlust der in der vorderen linken Hosentasche getragenen Geldbörse fest. Einen sonstigen Verlust hält der Mann für unwahrscheinlich. Eine Beschreibung des Remplers liegt nicht vor. Wem ist das Rempeln noch aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Rempler geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Reh durchschlägt Windschutzscheibe - Autoinsassen leicht verletzt

Am Dienstag, 30. November, um 14.20 Uhr, fuhr offenbar ein Schutzengel bei den beiden Insassen eines Dacia-Kombis mit und bewahrte sie bei einem Wildunfall vor Schlimmerem. Die 64 Jahre alte Autofahrerin konnte auf der B 62 auf dem Weg von Marburg nach Stadtallendorf bei Niederwald nicht mehr bremsen, als plötzlich ein Reh die Kraftfahrstraße überquerte. Das Reh durchschlug die Windschutzscheibe und landete genau zwischen der Fahrerin und dem Beifahrer. Trotz des Schrecks, der zerborstenen Scheibe und mit dem Tier im Auto schaffte es die Fahrerin noch, ihr Auto sicher auf der Standspur anzuhalten. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Die Fahrerin erlitt nur durch die umherfliegenden Glassplitter kleinere Verletzungen. Der Schaden an dem Auto dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

Gladenbach - Hoher Schaden an geparktem blauen Golf - Zeugen gesucht

Die Polizei Biedenkopf sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Mitternacht in der Nacht zum Sonntag und 14 Uhr am Dienstag, 23. November in der Marburger Straße in Gladenbach ereignete. Nach den Spuren touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug ordnungsgemäß vor dem Anwesen Marburger Straße 18 geparkten blauen VW Golf und verursachte dabei auf der Fahrerseite ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 5000 Euro. Derzeit gibt es noch keine Hinweise oder Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen. Aufgrund des Schadensausmaßes müsste der Anstoß eigentlich deutlich hör- und spürbar gewesen sein. Wo steht seit spätestens Dienstag ein frisch vermutlich auf der Beifahrerseite beschädigtes Fahrzeug, eventuell mit blauer Fremdfarbe an der Schadensstelle? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und in diesem Verlauf ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell