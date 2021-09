Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel beschädigt: Anwohner hält mutmaßlichen Täter fest

Minden (ots)

Ein 21-jähriger Mindener steht im Verdacht, in der Nacht zu Samstag in der Dürerstraße die Außenspiegel zweier geparkter Autos beschädigt zu haben. Ein Anwohner hatte den erheblich alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Zuvor hatte eine weitere Anwohnerin um kurz nach 3 Uhr die Einsatzkräfte per Notruf über die Sachbeschädigung in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass an einem VW Golf und einem Volvo jeweils ein Außenspiegel beschädigt war. Entgegen den eindeutigen Beobachtungen der Zeugen gab der 21-Jährigen bei seiner Befragung durch die Beamten an, er habe aus Ärger über den Verlust seines Handys den Spiegel an dem Golf lediglich berührt. Gegen den in der Nähe abgestellten Volvo habe er nicht geschlagen.

Nach Feststellungen seiner Personalien sowie einem Alkoholtest konnte der Mindener seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

