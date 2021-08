Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Bürocontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, die sich am Freitagnachmittag in der Gartenstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es dort gegen 15 Uhr zwischen den Bekannten zu einem Handgemenge gekommen. Dabei sollen auch Holzlatten und Pfefferspray eingesetzt worden sein. Ein 27-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zudem war dem 27-Jährigen im Zuge der Auseinandersetzung das Handy entwendet worden. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Bürocontainer aufgebrochen

Auf die Bürocontainer zweier Autohändler in der Dettinger Straße hatte es ein unbekannter Täter in den letzten Tagen abgesehen. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, zwölf Uhr, verschaffte sich der Dieb Zutritt zu den umzäunten Grundstücken und brach an den darauf stehenden Bürocontainern ein Vorhängeschloss beziehungsweise die Eingangstür auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der Täter in einem der Container noch einen Getränkeautomaten aufzubrechen. Mit Fahrzeugdokumenten und roten Kennzeichen entkam er anschließend ungesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 75 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zugezogen. Der Senior war gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Tübinger Straße unterwegs und bog anschließend nach links in die Talstraße ab. Dabei stieß er gegen einen Ampelmast und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Tübingen (TÜ): Zusammenstoß zwischen Bus und Roller

Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag leicht verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr war die 44-jährige Lenkerin eines Linienbusses auf der Kappelstraße in Richtung Weinbergstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 63 Jahre alten Rollerfahrers. Nach der anschließenden Berührung zwischen Bus und Roller stürzte der 63-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zu weiteren Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

