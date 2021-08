Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erneut Seniorin um Vermögen gebracht (Plochingen)

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Erneut Seniorin um Vermögen gebracht

Wieder haben Telefonbetrüger einen hohen Bargeldbetrag und weitere Wertsachen bei einem ihrer Opfer erbeutet. Bereits am Mittwochnachmittag war eine Seniorin aus Plochingen in die Fänge der Kriminellen geraten. Mit der unheilvollen Andeutung, es sei etwas Schlimmes passiert, versetzte ein Anrufer die Frau in Angst und Schrecken. Schnell übergab der unbekannte Betrüger das Telefon an eine Komplizin, die sich als "Oberstaatsanwältin" ausgab und die Lügengeschichte erzählte, die Tochter der Seniorin habe jemanden totgefahren. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei die Bezahlung einer beträchtlichen Kaution erforderlich. Schließlich war die Frau bereit, den Forderungen Folge zu leisten. Der avisierte Abholer kam gegen 17.30 Uhr an die Wohnanschrift des Opfers im Gebiet "Stumpenhof" und nahm Bargeld und weitere Wertsachen entgegen, bevor er wieder verschwand. Nach Rücksprache mit Angehörigen flog der Betrug auf und wurde am Donnerstag der Polizei gemeldet.

Der Abholer war etwa 180 cm groß und hatte eine sportliche Statur, schwarzes, volles, nach hinten gekämmtes Haar und war dunkel gekleidet. Er trug eine Mund-Nase-Bedeckung und hatte eine Umhängetasche bei sich. Zum Zeitpunkt der Geldübergabe fiel außerdem im Gebiet "Stumpenhof" ein Kastenwagen mit auffälliger Camouflage-Lackierung auf. Ob der Wagen mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnte, ist noch unklar.

Wer Hinweise auf den Abholer oder den beschriebenen Wagen geben kann, oder sonst am späten Mittwochnachmittag etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 07153/307-0 bei der Polizei zu melden.

Warnhinweis:

Der Fall ist wieder ein Beispiel dafür, wie es den Betrügerbanden geschickt gelingt, sogar Opfer, die die Betrugsmaschen kennen und äußerst skeptisch sind, im Laufe der langen Gespräche doch zur Herausgabe ihrer Barschaft zu überreden.

Deshalb ist es enorm wichtig, sich auf kein Gespräch einzulassen! Legen Sie auf, wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen fordert - egal für wen er sich ausgibt! Denn das kann heute der angebliche Verwandte oder/und der angebliche Polizeibeamte sein, morgen die angebliche Staatsanwältin, übermorgen ein vermeintlicher Notar und so weiter.... . Der Kreativität der Betrüger sind keine Grenzen gesetzt. Sie finden immer wieder eine Möglichkeit, Ihre berechtigten Bedenken zu zerstreuen.

Daher appelliert die Polizei: Trauen Sie sich und legen Sie auf!

