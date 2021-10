Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Ennepetal (ots)

Am Freitagnachmittag befährt eine 63-jährige mit ihrem VW Polo die Milsper Straße in Fahrtrichtung Voerde. Auf Höhe der Hausnummer 172 beabsichtigte zeitgleich ein 33-jähriger VW Golf Fahrer, vom dortigen Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein zu fahren. Hierbei übersah der Gevelsberger die von hinten heran nahende Polofahrerin aus Ennepetal. Es kommt zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Fahrbahn. Infolge dieser Kollision wurden zwei weitere, ebenfalls am Parkstreifen parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Polofahrerin wurde leicht verletzt.

