Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen- Brennende Kartons auf Ladefläche

Niederlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Niederlangen zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache waren auf der Ladefläche eines Mercedes Sprinter mehrere Kartons in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand ablöschen und einen Totalschaden verhindern. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Norden musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

