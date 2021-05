Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Nachbar verhindert Küchenbrand

Laar (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein aufmerksamer Nachbar an der Straße Südesch verhindert, dass es zu einem größeren Küchenbrand kommen konnte. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem dortigen Wohnhaus eine nicht eingeschaltete Heißluftfritteuse in Brand geraten. Ein 54-jähriger Nachbar wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam, verschaffte sich durch die offene Terrassentür Zugang und brachte das brennende Gerät ins Freie. Die alarmierte Feuerwehr musste innerhalb des Gebäudes nicht mehr einschreiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

