POL-HS: PKW kollidierte mit Baum und weiterem Fahrzeug

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (22. September) kam es auf der Landstraße in Höhe der Ortschaft Tripsrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 41 Jahre alter Geilenkirchener befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem PKW die Landstraße in Fahrtrichtung Niederheid. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 52 Jahre alten Mannes aus Geilenkirchen. Durch den Unfall wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

