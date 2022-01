Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Eggenstein-Leopoldshafen- Unbekannt durchwühlen und beschädigen mehrere Pkws - Polizei sucht Zeugen

Insgesamt zehn unverschlossene Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Sonntag in Leopoldshafen geöffnet und durchwühlt.

Die Diebe öffneten in der Pariser Straße, Neckarstraße sowie im Ahornweg die abgestellten Autos und durchwühlten in der Folge den Fahrgastraum. Bei zwei Fahrzeugen wurden die Diebe fündig und konnten insgesamt 110 Euro Bargeld an sich nehmen. Bei einem weiteren abgestellten Pkw beschädigten sie den Außenspiegel sowie den Heckscheibenwischer.

Zeugenhinweise hierzu nimmt tagsüber der Polizeiposten Hardt unter der Telefonnummer 07247 980860 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

