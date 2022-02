Polizei Hagen

POL-HA: Realschule Hohenlimburg mit Farbe beschmiert

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Der Hausmeister der Realschule Hohenlimburg rief am Mittwoch, 02.02.2022, die Polizei. Bei seinem morgendlichen Rundgang stellte er eine zirka 3 x 7 Meter großes Farbschmiererei an einer Wand des Gebäudes fest. Diese war offensichtlich mit Sprühdosen aufgetragen worden. Vermutlich brachten die Täter die silber-schwarze Schmiererei zwischen 15:30 Uhr des Vortages und 07:50 Uhr an. Wer hat Hinweise, die die Kripo bei der Ermittlung der Täter helfen kann? Haben sich Personen zur Tat geäußert? Sind auffällige bzw. ungewöhnliche Farbreste an Kleidung von Personen festgestellt worden? Sind Farbdosen heimlich entsorgt worden? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell