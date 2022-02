Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Café - Videoaufzeichnung vorhanden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, verschloss ein Mitarbeiter eines Cafés am Graf-von-Galen-Ring gegen 20 Uhr die Tür. Am Donnerstagmorgen stellte er fest, dass ein Smartphone und eine Gelddose mit 50 Euro fehlten. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera war zu erkennen, wie ein Unbekannter sich über ein Fensterum 06:17 Uhr Zugang zum Lokal verschaffte. Anschließend durchsuchte er den Thekenbereich und mehrere Schränke. Er war schlank und trug einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Hose, helle Schuhe mit schwarzer Sohle und eine helle Baseballkappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

