POL-HA: Unfall mit zwei Leichtverletzten in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag, 03.02.2022, kam es zu einem Unfall an der Bahnhofshinterfahrung. Gegen 12:20 Uhr fuhr dort eine 38-Jährige in ihrem Toyota in Richtung Wehringhausen. Von hier wollte sie nach links in die Wehringhauser Straße abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 47-Jähriger in seinem Toyota die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Eckesey entlang. Es kam zum Zusammenprall beider PKW. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Die Frau und auch der Mann beteuerten, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (hir)

