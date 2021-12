Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.1 Burg: Fahrt unter Drogeneinfluss

Burg (ots)

Am Dienstagabend hat eine Burger Streife einen Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss von Drogen stehend unterwegs war. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 20.15 Uhr waren die Beamten auf der Lindenstraße unterwegs und entschlossen sich, den Insassen eines Daimlers zu kontrollieren. Im Zuge dessen checkten sie bei dem Mann die Pupillenreaktion und befragten ihn zu seinem letzten Konsum von Rauschmitteln. Am vergangenen Wochenende, so der Betroffene, habe er zuletzt Marihuana geraucht. Ein daraufhin durch ihn absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass der 43-Jährige sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste.

Die Weiterfahrt untersagten die Einsatzkräfte dem Dithmarscher erst einmal und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell