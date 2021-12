Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.7 Itzehoe: Unachtsamkeit wird teuer

Itzehoe (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine Frau am Dienstagnachmittag ihr Fahrzeug in Itzehoe unverschlossen und unbeaufsichtigt stehengelassen. Später musste sie feststellen, dass ein Dieb sich dies zu nutzen gemacht hatte und eine Geldbörse aus dem Auto entwendete.

Gegen 15.30 Uhr suchte eine Itzehoerin die Packstation bei Edeka am Langen Peter auf. Ihr Fahrzeug parkte sie in der Nähe der Station und begab sich zu dieser. Vermutlich, so die Anzeigende, ließ sie ihr Portemonnaie in dem Wagen zurück und schloss das Auto nicht ab. Nach einer etwas längeren Abwesenheit kehrte sie zu ihrem PKW zurück und bemerkte erst am Folgetag das Fehlen ihrer Geldbörse, die ein Dieb vermutlich aus dem Fahrzeug entwendet hatte. Neben diversen Papieren befand sich ein kleiner Bargeldbetrag in dem Portemonnaie.

Eine verdächtige Person hatte die Geschädigte auf dem Parkplatz nicht bemerkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

