Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.6 Itzehoe: Randale im Supermarkt endet im Polizeigewahrsam

Itzehoe (ots)

Am frühen Montagabend mussten Polizeibeamte das Personal eines Supermarktes am Lübscher Kamp unterstützen. Ein 35jähriger Randalierer pöbelte im Geschäft und warf mit Ware. Einen Mund-Nasen-Schutz wollte der Mann ebenfalls nicht tragen. Als er nun mit vereinten Kräften des Supermarktes verwiesen wurde, taumelte dieser aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums verkehrsgefährdend durch die Straßen. Die Polizeibeamten entschlossen sich daher, den Betrunkenen zu seiner eigenen Sicherheit in Gewahrsam zu nehmen. Auch gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann durch Losreißen und Tritte gegen den Streifenwagen. Erst im Polizeigebäude beruhigte sich die Stimmung und der Mann konnte in Ruhe ausnüchtern.

