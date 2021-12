Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.3 Hemmingstedt: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Hemmingstedt (ots)

Montagmittag hat eine Streife in Hemmingstedt ein Fahrzeug kontrolliert, an dem falsche Kennzeichen befestigt waren. Zudem stand der Insasse unter Drogeneinfluss und konnte keinen Führerschein vorweisen.

Um 13.30 Uhr war ein 30-Jähriger auf der Meldorfer Straße in einem Passat unterwegs. Eine Streife entschloss sich, den Mann zu überprüfen und stoppte ihn in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Seinen Führerschein, so der aus dem Ausland Stammende, habe er in der Heimat verloren. Bei der genaueren Kontrolle des Autos stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Kennzeichen ursprünglich zu einem Renault gehörten, der bereits seit Jahren außer Betrieb gesetzt war. Die Stempel waren ursprünglich abgekratzt gewesen und offensichtlich neu aufgebracht. Während der Kontrolle registrierten die Beamten bei ihrem Gegenüber zudem gerötete Bindehäute. Ein durch den Beschuldigten absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, nahmen eine Sicherheitsleistung von 350 Euro und fertigten eine Anzeige wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen der Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Merle Neufeld

