Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.11 Rehm-Flehde-Bargen: Betrunken mit dem Auto gegen die Hauswand

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Nachdem ein Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren ist, entfernte er sich zunächst vom Ort. Beamte machten ihn ausfindig und stellten fest, dass er nicht nüchtern war.

Gegen 05.30 Uhr nahm die Besitzerin eines Hauses in Rehm-Flehde-Bargen einen Knall und die Erschütterung ihres Hauses wahr. Auf dem Weg nach draußen stellte sie fest, dass ihr Mieter offenbar gegen die Hauswand gefahren war und dort einen nicht unerheblichen Schaden hinterlassen hatte. Zunächst einmal entfernte sich der Unfallverursacher und die Geschädigte informierte die Polizei. Eine Streife suchte den 55-Jährigen an seinem Arbeitsplatz auf, ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,33 Promille. Der Beschuldigte gab an, am Vorabend Alkohol konsumiert zu haben. Er sei zunächst nicht davon ausgegangen, einen großen Schaden an dem Gebäude verursacht zu haben und wollte sich umgehend mit der Geschädigten in Verbindung setzen.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Dithmarschers und fertigten eine Strafanzeige.

Merle Neufeld

