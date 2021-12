Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.10 Wacken: Einbruchdiebstahl in Kleinbus und Lastwagen

Wacken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich Einbrecher an zwei Fahrzeugen zu schaffen. In der Straße Duhorn wurde eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Lastkraftwagens entwendet. In der Rosenkoppel wurde die Seitenscheibe eines Kleinbusses eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Diverse Baumaschinen wurden entwendet, eine abschließende Übersicht hierzu liegt noch nicht vor.

