Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.7 Itzehoe: Fahrrad und E-Scooter gestohlen-Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am späten Freitagnachmittag entdeckten zwei 11jährige Jungs in der Feldschmiede, wie drei Personen das eigene Fahrrad und den E-Scooter entwendeten. Beide Fahrzeuge wurden mit einem Schloss zusammen gesichert. Als beide Jungen zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, sahen sie, wie eine männliche und eine weibliche Person mit dem E-Scooter davonfuhren, dahinter gefolgt von einer dritten männlichen Person auf dem entwendeten Fahrrad. Diese drei Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Person1: männlich, Kapuzenpullover mit Kapuze auf dem Kopf und graue Fleecejacke darüber, Schuhe:Nike Air Jordans in schwarz-blau Person2: weiblich, Jacke, Schal und Mütze in schwarz langes Haar, schwarze Hose mit Löchern, rote Sneaker Person3: weiße Air Force Schuhe Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821:6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell