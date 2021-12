Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.1 Kellinghusen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Kellinghusen (ots)

Am Montag ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kellinghusen gekommen. Der Täter machte reiche Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 14.30 Uhr begab sich ein Unbekannter auf ein Grundstück im Anemonenweg. Zunächst versuchte er, zwei Türen aufzuhebeln, scheiterte jedoch und drang schließlich über ein Fenster in das Gebäude ein. Er durchsuchte das gesamte Objekt und entwendete unter anderem Bargeld und Schmuck. Die genaue Menge und der Wert des Diebesguts sind aktuell noch unklar.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes am Montag verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell